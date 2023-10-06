Более 6900 туляков, живущих в «чернобыльской зоне», смогут получить дополнительные отпуска

С начала года 6958 жителей Тульской области получили право на оплату дополнительного отпуска в связи с работой на территориях, подвергшихся воздействию радиации.

Тульское отделение Соцфонда России напоминает: гражданам, работающим на территории проживания с правом на отселение (часть Плавского района и отдельные населенные пункты в Арсеньевском, Белевском, Чернском и Щекинском районах), предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с выплатой единовременной компенсации на оздоровление.

Размер оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска определяется на основании справки предприятия, на котором работает гражданин. Также право на дополнительный оплачиваемый отпуск (но без компенсации) имеют жители области, работающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом, при условии их постоянного проживания на это территории до 2 декабря 1995 года.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением и документами в клиентскую службу отделения Соцфонда России по Тульской области либо в МФЦ. Решение о назначении компенсации выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Уведомление о принятом решении направляется в течение 3 рабочих дней после его вынесения. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения.