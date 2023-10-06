Жительницу Узловой осудят за убийство сожителя

Фото Артёма Жильцова

В Узловой сотрудники местного следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

По данным пресс-службы ведомства, 8 августа обвиняемая, будучи пьяной, схватила кухонный нож и дважды ударила в грудь своего сожителя. Затем она пошла к соседке и попросила вызвать скорую помощь, но это не помогло – потерпевший умер на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.