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Вырос интерес к курсам о долгосрочных инвестициях
Фото: freepik.com.

Вырос интерес к курсам о долгосрочных инвестициях

При этом получить знания о долгосрочном инвестировании стремятся чаще, чем об активной, спекулятивной торговле.

Интерес инвесторов к образовательным курсам о фондовом рынке растет.

— Растущий интерес к курсам для начинающих показывает, что все больше новичков подходят к инвестированию со всей ответственностью. Пользователям важно изучить ключевые понятия и разобраться в инвестиционных инструментах, прежде чем делать первый шаг на фондовом рынке. Отдельно отмечу интерес к долгосрочным инвестициям. Кстати, такую же тенденцию показали результаты нашего исследования, — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

По результатам упомянутого спикером исследования «Школы инвестора» брокера ВТБ почти половина пользователей выбирают базовый курс «Первые инвестиции». Клиенты хотят разобраться в азах инвестирования, чтобы собрать портфель ценных бумаг и увеличить свою потенциальную доходность. Интерес к этому курсу растет: с июля по сентябрь число прошедших его пользователей увеличилось на 16%. 
 
Растет интерес и к долгосрочным инвестициям — от 1 года. Курс о формировании гармоничного портфеля с прицелом на долгий срок выбирают почти в 2 раза чаще, чем обучение торговле «на новостях» с применением более сложных аналитических расчетов. Причем такое соотношение сохраняется уже несколько месяцев. 
 
Также с июля по сентябрь заметен рост интереса клиентов к сложным активам, в том числе фьючерсам и опционам. Такое обучение в сентябре прошли на 56% пользователей больше, чем в июле.

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Автор:
сегодня, в 14:00
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