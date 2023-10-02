Злостного неплательщика алиментов из Кимовска отправили на обязательные работы

Фото Артёма Жильцова

После отбытия наказания нерадивый отец будет обязан полностью погасить долг.

В отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области находилось исполнительное производство в отношении 35-летнего местного жителя.

Мужчина долгое время не устраивался на работу и не платил алименты собственному ребёнку. Это стало причиной привлечения должника к административной ответственности. Судебный пристав составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Горе-родитель был признан виновным, теперь ему предстоит провести 60 часов на обязательных работах. При этом отбытие административного наказания не освободит мужчину от уплаты долга.

По данным регионального Управления ФССП России, в текущем году судебные приставы Тульской области привлекли к административной ответственности 763 неплательщика алиментов.