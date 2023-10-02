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Злостного неплательщика алиментов из Кимовска отправили на обязательные работы
Фото Артёма Жильцова

Злостного неплательщика алиментов из Кимовска отправили на обязательные работы

После отбытия наказания нерадивый отец будет обязан полностью погасить долг.

В отделении судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области находилось исполнительное производство в отношении 35-летнего местного жителя.

Мужчина долгое время не устраивался на работу и не платил алименты собственному ребёнку. Это стало причиной привлечения должника к административной ответственности. Судебный пристав составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Горе-родитель был признан виновным, теперь ему предстоит провести 60 часов на обязательных работах. При этом отбытие административного наказания не освободит мужчину от уплаты долга.

По данным регионального Управления ФССП России, в текущем году судебные приставы Тульской области привлекли к административной ответственности 763 неплательщика алиментов.

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