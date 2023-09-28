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В Туле создадут представительство фонда для детей с редкими заболеваниями
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле создадут представительство фонда для детей с редкими заболеваниями

По словам губернатора, такая инициатива поможет усилить системную работу по раннему выявлению орфанных заболеваний.

Площадку для пилотного проекта по поддержке детей с редкими тяжёлыми заболеваниями запустят в Тульской области совместно с федеральным фондом «Круг добра». Об этом сообщили в облправительстве.

Вопрос поддержки детей со сложными заболеваниями обсуждался 27 сентября на встрече губернатора Алексея Дюмина с председателем правления Фонда, протоиереем Александром Ткаченко.

В ходе встречи было предложено сделать Тулу региональной пилотной площадкой по развитию взаимодействия с Фондом «Круг добра». Помимо этого, создать представительство на базе одного из крупнейших медучреждений региона. Это позволит усилить системную работу по раннему выявлению орфанных заболеваний, создать необходимые условия для повышения квалификации врачей по работе с редкими заболеваниями.

По информации Алексея Дюмина, только за этого год федеральный фонд помог 60 детям из Тульской области с орфанными заболеваниями.  

 

Напомним, фонд «Круг добра» создан по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Фонд гарантирует помощь вне зависимости от места проживания и социального статуса семьи.

Автор:
сегодня, в 11:22 0
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Правительство Тульской области

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