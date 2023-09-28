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Напротив Комсомольского парка Lada сбила 14-летнего велосипедиста
Фото Центра медицины катастроф Тульской области

Напротив Комсомольского парка Lada сбила 14-летнего велосипедиста

После удара подросток отлетел на встречку и попал под колеса Haval.

Вечером 27 сентября в Туле на улице Октябрьской напротив Комсомольского парка водитель автомобиля Lada Vesta сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. После удара подросток отлетел на полосу встречного движения, где попал под колеса Haval.

Как сообщает Центр медицины катастроф Тульской области, медики прибыли на место происшествия за семь минут. Пострадавшему провели медикаментозную терапию, зафиксировали поврежденные конечности при помощи специальных шин, обеспечили мониторирование жизненно важных функций. Подросток был эвакуирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
 

сегодня, в 11:12 0
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