Галина Алешина стала первым замом председателя Тульской облдумы

Галину Алешину назначили первым заместителем председателя Тульской областной Думы. Ее избрали на заседании по результатам тайного голосования — «за» проголосовали 27 человек, один бюллетень оказался недействительным.
Отметим, что кандидатуру Алешиной внес председатель облдумы Николай Воробьев.
— Спасибо за доверие. Обязуюсь работать эффективно вместе с вами над законодательной базой региона, совместно с правительством Тульской области на благо наших избирателей, — сказала Галина Алешина.
Напомним, она заняла место Марины Левиной, которую наделили полномочиями сенатора Совета Федерации от Тульской области.