  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Галина Алешина стала первым замом председателя Тульской облдумы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Галина Алешина стала первым замом председателя Тульской облдумы
Фото из архива Myslo

Галина Алешина стала первым замом председателя Тульской облдумы

Она заняла место, освободившееся после наделения полномочиями сенатора Совета Федерации от Тульской области Марины Левиной.

Галину Алешину назначили первым заместителем председателя Тульской областной Думы. Ее избрали на заседании по результатам тайного голосования — «за» проголосовали 27 человек, один бюллетень оказался недействительным.

Отметим, что кандидатуру Алешиной внес председатель облдумы Николай Воробьев. 

— Спасибо за доверие. Обязуюсь работать эффективно вместе с вами над законодательной базой региона, совместно с правительством Тульской области на благо наших избирателей, — сказала Галина Алешина.

Напомним, она заняла место Марины Левиной, которую наделили полномочиями сенатора Совета Федерации от Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 11:35 +1
Другие статьи по темам
Люди
Галина Алешина
Место
Тула
Прочее
Тульская областная Дума

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболиста тульского «Арсенала» «кинули» на 2 миллиона рублей при покупке криптовалюты
Футболиста тульского «Арсенала» «кинули» на 2 миллиона рублей при покупке криптовалюты
В Туле создадут представительство фонда для детей с редкими заболеваниями
В Туле создадут представительство фонда для детей с редкими заболеваниями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.