Галина Алешина стала первым замом председателя Тульской облдумы

Фото из архива Myslo

Она заняла место, освободившееся после наделения полномочиями сенатора Совета Федерации от Тульской области Марины Левиной.

Галину Алешину назначили первым заместителем председателя Тульской областной Думы. Ее избрали на заседании по результатам тайного голосования — «за» проголосовали 27 человек, один бюллетень оказался недействительным.

Отметим, что кандидатуру Алешиной внес председатель облдумы Николай Воробьев.

— Спасибо за доверие. Обязуюсь работать эффективно вместе с вами над законодательной базой региона, совместно с правительством Тульской области на благо наших избирателей, — сказала Галина Алешина.

Напомним, она заняла место Марины Левиной, которую наделили полномочиями сенатора Совета Федерации от Тульской области.