Поисковики тульского отряда «Штурм» нашли останки ещё 47 красноармейцев

Фото Михаила Булдакова

Волонтёры ведут полевые работы на границе Тульской и Орловской областей. За два дня к найденным ранее 53 командирам и бойцам РКК добавились ещё 47. Общее число обнаруженных красноармейцев достигло 100.

По словам командира «Штурма» Михаила Булдакова, с большой долей вероятности найденные останки принадлежат бойцам 5-й стрелковой дивизии, которая понесла серьёзные потери в самом начале наступления советских войск в направлении «Болхов – Мценск» в феврале 1943 года.

Захоронения проводились, как минимум, в два этапа – в середине января и в середине февраля 1943 года. Некоторые погибшие бойцы вели разведку боем – это объясняет наличие пуль в их останках и практически полное отсутствие осколочных ранений и минно-взрывных травм.

Сейчас волонтёры «Штурма» доскональным образом осматривают территории, прилегающие к месту раскопок – возможно, поблизости найдутся другие групповые захоронения.