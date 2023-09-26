Туляков приглашают поучаствовать в «Монетной неделе»

Фото Алексея Пирязева

Банки будут без комиссии принимать монеты для зачисления на счет или при обмене на банкноты.

В Тульской области стартовала акция «Монетная неделя»: жители региона смогут принести скопившуюся мелочь в банки, которые будут принимать монеты без комиссии для зачисления на счет или при обмене на банкноты.

– Монеты – такое же полноценное платежное средство, как и купюры. Несмотря на то, что чеканка монет производится в России в достаточном количестве, многие торговые организации испытывают недостаток монет. Такие акции помогают монетам вернуться в оборот, – отмечает управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

В акции примут участие банки, офисы которых расположены в Тульской области. Акция продлится до 8 октября. Чтобы сократить время обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам.

Сейчас в обороте в России находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей.