Погода в Туле 26 сентября: сухо и до +22

Фото Алексея Пирязева

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днём – 17-22. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.