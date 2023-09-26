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Погода в Туле 26 сентября: сухо и до +22
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 26 сентября: сухо и до +22

Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днём – 17-22. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +4
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