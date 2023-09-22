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За неделю от укусов клещей пострадали более 150 туляков
Фото Алексея Пирязева.

За неделю от укусов клещей пострадали более 150 туляков

В регионе продолжается активность клещей.

С 1 марта в Тульской области зарегистрировано 4750 случаев присасывания клещей к людям. За аналогичный период 2022 года — 4624.

Зарегистрирован 51 завозной случай при посещении жителями других регионов — Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Владимирской областей, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Мордовия.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медпомощью обратилось 159 человек, из них 20 детей. За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 107 случаев.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (34%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (7%) и других территорий (22%).

За период мониторинга общая инфицированность бореллиями составила 11,8%, что ниже среднемноголетнего уровня на 9,4% (СМУ — 13%), анаплазмой — 3,1%, что ниже среднемноголетнего уровня на 22% (СМУ — 4%), эрлихиями — 0,1%, что находится в пределах среднемноголетнего уровня (СМУ — 0,1%)

В 2023 году зарегистрированы 28 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом — болезнью Лайма.

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Фотограф:
сегодня, в 12:08 0
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