В 2023 году в Тульскую область приехало почти 4000 соотечественников

Фото: http://cvrs-tula.ru.

В Центре временного размещения соотечественников состоялся праздник «Тульская область — наш новый дом». Он посвящен 6-летию работы Центра, который был создан в 2017 году.

Помимо предоставления соотечественникам временного жилья, Центр ведет большую работу по их социально-культурной адаптации, сопровождает их до полной интеграции в общество.

Сегодня действует два отделения Центра — в Туле и Плавске. В следующем году планируется открыть еще одно — в Ефремове.

Центр занятости населения совместно с Центром временного размещения соотечественников выработали индивидуальный подход к трудоустройству соотечественников. Ярмарки вакансий проводятся по конкретным запросам, в Центре установлен киоск с прямым выходом на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Центр действует в рамках региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Она реализуется в Тульской области с 2011 года.

В 2023 году благодаря программе в Тульскую область приехали 3815 соотечественников, из них около 45% составляют граждане трудоспособного возраста, 50% — дети.

Развитие программы переселения соотечественников будет продолжено.