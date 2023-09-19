Жителя Тульской области оштрафовали за рыбалку под Астраханью

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В Кимовске мировой судья рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в нарушении Правил рыболовства по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Суд установил, что утром 27 июля мужчина ловил рыбу на правом берегу реки Мангут, примерно в 10 км юго-западного направления от с. Тамбовка Астраханской области. Рыбак использовал четыре донные удочки, оснащенные 7 крючками.

— Это является превышением количества крючков на всех орудиях лова у одного гражданина. Тем самым он нарушил п. 49 Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утв. Приказом Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695, — сообщает Управление судебным департаментом в Тульской области.

Мужчина признан виновным. За нарушение ему придется выплатить 2000 рублей штрафа без конфискации орудий вылова.