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Роспотребнадзор: из-за роста заболеваемости могут вернуться ограничения
Фото Дмитрия Дзюбина

Роспотребнадзор: из-за роста заболеваемости могут вернуться ограничения

В регионах могут быть введены локальные ограничения.

Возможность возвращения масочного режима не исключена при росте инфекционных заболеваний. Об этом Роспотребнадзор сообщил ТАСС.

Локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией могут временно вводиться в российских учреждениях. Так, масочный режим и другие меры профилактики уже ввели в Доме правительства РФ из-за сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов. Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул, пояснили в ведомстве.

 

А как вы считаете, Mysloвчане, вернётся ли масочный режим в нашу область?

 

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сегодня, в 14:38 −7
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