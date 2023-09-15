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В Тульской области стартовала программа по профилактике социального сиротства
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области стартовала программа по профилактике социального сиротства

Программа «Команда 0-4» предназначена помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

14 сентября 100 представителей учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области и дома ребенка приняли участие в первых семинарах программы «Команда 0-4». Их провели представители аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Михаил Лодыгин и Гузель Саитгалиева, программный директор Таганского детского фонда, член Московской городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергей Борзов и другие приглашенные эксперты.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Тульская область вошла в число пилотных регионов проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет».

Программа «Команда 0-4» предназначена помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Ее ключевые показатели — снижение доли детей в возрасте до 4 лет, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, и детей без попечения родителей. Программа включает 3 этапа и продлится до декабря 2025 года.

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Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков выразил уверенность в том, что эффективное взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и организаторами «Команды 0-4» позволит региональным специалистам более детально оценить проблему профилактики социального сиротства и определить пути ее решения.

— Приглашенные эксперты помогут решить важную проблему межведомственного взаимодействия в области профилактики социального сиротства. Специалисты смогут повысить квалификацию и помочь на ранней стадии родителям в семьях, попавших в трудные жизненные ситуации. Успех проекта напрямую зависит от того, насколько они владеют современными профилактическими и реабилитационными технологиями. А также — методиками психолого-педагогического сопровождения семей с детьми, — сказал Дмитрий Марков.

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