В Узловой открыли памятник пожарным и спасателям

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Он посвящён тем, кто спасает людей, рискуя собой.

На территории химического предприятия АО «Пластик» в Узловой состоялось торжественное открытие памятника «Слава отваге пожарных и спасателей». Это восстановленный и поставленный на постамент пожарный автомобиль.

Место установки монумента выбрано не случайно. Летом 2021 года на предприятии произошел крупный пожар, площадь которого превысила 160 кв. м. На протяжении двух часов спасатели боролись с огнём. Благодаря героическим и решительным действиям сплоченной команды сотрудников МЧС удалось избежать серьезных последствий, а пожарные были удостоены государственных наград.

— Сегодня мы создаем историю. Увековечиваем героический подвиг пожарных и спасателей, открывая монумент, посвященный их профессиональной деятельности. Памятник посвящен тем, кто первым приходит на помощь и спасает людей, рискуя собственной жизнью, — сказал начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны пожарной охраны и председатели совета ветеранов МЧС России в Центральном федеральном округе, а также сотрудники тульского спасательного ведомства, представители предприятия и районной администрации.