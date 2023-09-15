  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой открыли памятник пожарным и спасателям - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой открыли памятник пожарным и спасателям
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Узловой открыли памятник пожарным и спасателям

Он посвящён тем, кто спасает людей, рискуя собой.

На территории химического предприятия АО «Пластик» в Узловой состоялось торжественное открытие памятника «Слава отваге пожарных и спасателей». Это восстановленный и поставленный на постамент пожарный автомобиль.

Место установки монумента выбрано не случайно. Летом 2021 года на предприятии произошел крупный пожар, площадь которого превысила 160 кв. м. На протяжении двух часов спасатели боролись с огнём. Благодаря героическим и решительным действиям сплоченной команды сотрудников МЧС удалось избежать серьезных последствий, а пожарные были удостоены государственных наград.

— Сегодня мы создаем историю. Увековечиваем героический подвиг пожарных и спасателей, открывая монумент, посвященный их профессиональной деятельности. Памятник посвящен тем, кто первым приходит на помощь и спасает людей, рискуя собственной жизнью, — сказал начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны пожарной охраны и председатели совета ветеранов МЧС России в Центральном федеральном округе, а также сотрудники тульского спасательного ведомства, представители предприятия и районной администрации.

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областипамятник пожарным и спасателям
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартовала программа по профилактике социального сиротства
В Тульской области стартовала программа по профилактике социального сиротства
Погода в Туле 15 сентября: прохладно, днём местами небольшой дождь
Погода в Туле 15 сентября: прохладно, днём местами небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.