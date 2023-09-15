  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как будут выглядеть новые ЖК в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как будут выглядеть новые ЖК в Туле

Как будут выглядеть новые ЖК в Туле

Публикуем дизайн-проекты.

На заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области рассмотрели вопросы, связанные со строительством новых жилищных комплексов в Туле.

Так, на ул. Маршала Жукова, 7 появится ЖК «Победа». Построят два жилых дома в 14-15 этажей на 334 квартиры. На их возведение понадобится полтора года, сдача планируется в 2025 году. 

Галерея

Еще один многоквартирный дом появится на ул. Циолковского
Представитель застройщика рассказал, что в июне 2023 года был заключен договор о комплексном развитии территории. В рамках него подлежат переселению жители двух домов — пер. Шевченко, д. 3 и 5, дома постройки 1938 года. 

В рамках соглашения в 2024 году будет отремонтирован соседний с будущей новостройкой дом — Циолковского, 10. После завершения его фасад будет сочетаться с новым. В доме будет 88 квартир, 9 этажей, 30 парковочных мест. Срок сдачи — 2025 год.

Галерея
показать все фотографии

Также планируется построить ЖК на ул. Путейской, 23. Это будут дома от 6 до 15 этажей на 515 квартир.

ЖК «На Путейской»_01.jpg

ЖК «На Путейской»_02.jpg

На первом этаже одного из них будет дошкольное учреждение на 52 места. Оно будет безвозмездно передано в собственность города. Также застройщик отремонтирует мост и прилегающие пешеходные пути.

Все застройщики установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:29 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новые ЖКстроительство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы ожидаются перебои с водой из-за прорыва водопровода
В центре Тулы ожидаются перебои с водой из-за прорыва водопровода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.