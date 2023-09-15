Как будут выглядеть новые ЖК в Туле

На заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области рассмотрели вопросы, связанные со строительством новых жилищных комплексов в Туле.

Так, на ул. Маршала Жукова, 7 появится ЖК «Победа». Построят два жилых дома в 14-15 этажей на 334 квартиры. На их возведение понадобится полтора года, сдача планируется в 2025 году.

Еще один многоквартирный дом появится на ул. Циолковского.

Представитель застройщика рассказал, что в июне 2023 года был заключен договор о комплексном развитии территории. В рамках него подлежат переселению жители двух домов — пер. Шевченко, д. 3 и 5, дома постройки 1938 года.

В рамках соглашения в 2024 году будет отремонтирован соседний с будущей новостройкой дом — Циолковского, 10. После завершения его фасад будет сочетаться с новым. В доме будет 88 квартир, 9 этажей, 30 парковочных мест. Срок сдачи — 2025 год.

Также планируется построить ЖК на ул. Путейской, 23. Это будут дома от 6 до 15 этажей на 515 квартир.

На первом этаже одного из них будет дошкольное учреждение на 52 места. Оно будет безвозмездно передано в собственность города. Также застройщик отремонтирует мост и прилегающие пешеходные пути.

Все застройщики установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город».