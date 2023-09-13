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В Тульской области планируют построить импортозамещающее производство и гостиницу с рестораном
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области планируют построить импортозамещающее производство и гостиницу с рестораном

Об этом стало известно на заседании инвестиционной комиссии, которое провёл заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин.

Комиссия рассмотрела заявки на предоставление в аренду участков для реализации новых крупных инвестиционных проектов. Например, ООО «НПО ПРОМЕТ» планирует построить в Узловой масштабное импортозамещающее производство листообрабатывающего оборудования.

Проект даст региону 300 новых рабочих мест, общий объём инвестиций — более 1 млрд рублей.

Представители ООО СЗ «Донской» заявили о намерении возвести три четырехэтажных дома в Донском. Это позволит переселить из аварийного жилья 99 человек и предоставить квартиры 15 детям-сиротам.

ООО «Агрокомплекс Развитие» планирует построить ресторанно-гостиничный комплекс в Привокзальном районе Тулы. Предполагается инвестировать более 350 млн рублей и создать более 20 рабочих мест. Члены комиссии единогласно поддержали проекты.

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