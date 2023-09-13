На каких улицах Тулы 13 сентября отключат холодную воду

Фото Дмитрия Дзюбина

«Тулагорводоканал» сообщает, что в среду, 13 сентября, с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. М. Горького, д. 15, 17, 19,

ул. Герцена, д. 50, 23, 20,

ул. Пузакова, д. 14, 16, 6, 15, 21.

Причина — ремонтно-восстановительные работы в одном из домов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Также напоминаем, из-за работ на Масловско-Песоченском водозаборе в южной части города будет понижено давление воды. В с. Маслово, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, п. Лихвинка и п. Михалково водоснабжение будет отключено полностью.