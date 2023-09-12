Владимир Путин похвалил автомобили Haval, выпускаемые в Тульской области

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Он отметил, что автопром в России развивается планомерно.

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, обсуждалась тема развития в России автомобильного производства. В качестве положительного примера глава государства Владимир Путин привёл завод Haval, расположенный в Узловском районе Тульской области:

– Мы развиваем совместное производство с Китаем. Вот машины Haval в Туле собираются, мне её презентовал губернатор. Ну что, хорошая машина. Мы же развиваем свой автопром, – сказал президент.

По его словам, отечественный автопром развивается планомерно:

– И «Москвич» будет производиться, мне недавно мэр Москвы докладывал, и Lada будет развиваться, – отметил Владимир Путин.

В начале года с конвейера завода Haval сошел стотысячный автомобиль. В индустриальном парке «Узловая» работают цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и изготовления компонентов. Автомобили проходят адаптацию для российских условий и многоступенчатый контроль качества, включая тестирование каждого экземпляра на заводском полигоне.