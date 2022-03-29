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Жительница Ефремова заявила, что у её мамы изъяли часть органов в морге

Жительница Ефремова заявила, что у её мамы изъяли часть органов в морге

Этой ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить информацию по прекращенному уголовному делу о причинении смерти по неосторожности женщине в Ефремове.
 
Ранее жительница Ефремова заявила, что ее мать-инвалид скончалась в 2018 году в районной больнице. По мнению дочери, врачи хирургического отделения несвоевременно диагностировали у нее желудочно-кишечное кровотечение. Следственными органами Следственного комитета по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), однако спустя 3 года прекращено. Дочь потерпевшей не согласна с данным решением и требует возобновить следствие. Кроме того, она считает, что в морге у мамы была изъята часть органов, что затруднило проведение судебно-медицинской экспертизы.
 
Данное уголовное дело было направлено с заключением о законности принятого решения в Главное следственное управление Следственного комитета России для изучения.
сегодня, в 16:17 +1
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