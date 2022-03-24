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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 301 случай коронавируса, 47 человек госпитализировано, 1510 выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 346 случаев ковида, 139 600 пациентов вылечились, 5031 человек умер.

Ситуация в России следующая:

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Фотограф: Алексей Пирязев
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