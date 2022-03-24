Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 301 случай коронавируса, 47 человек госпитализировано, 1510 выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 346 случаев ковида, 139 600 пациентов вылечились, 5031 человек умер.
Ситуация в России следующая:
вчера, в 11:01, 3 1060 -3
22 марта, в 11:10, 5 1264 -2
21 марта, в 14:47, 60 3424 2
21 марта, в 14:31, 18 1418 -5
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