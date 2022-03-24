Тульский полицейский в нерабочее время спас женщину от грабителя
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
В Туле сотрудник уголовного розыска отдела полиции «Зареченский» в нерабочее время задержал подозреваемого в грабеже, сообщает УМВД России по Тульской области.
Мужчина ехал на автомобиле по личным делам и заметил, как некий злоумышленник набросился на женщину, повалил ее на землю и начал избивать ногами, пытаясь выхватить сумку.
Не раздумывая, оперативник выбежал из машины и спугнул грабителя, который попытался скрыться. Убедившись, что женщина в сознании, полицейский бросился в погоню за злоумышленником и задержал его, после чего позвонил в дежурную часть.
Грабителем оказался 32-летний туляк, ранее неоднократно судимый, употребляющий наркотические вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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