Тульский полицейский в нерабочее время спас женщину от грабителя

В Туле сотрудник уголовного розыска отдела полиции «Зареченский» в нерабочее время задержал подозреваемого в грабеже, сообщает УМВД России по Тульской области.

Мужчина ехал на автомобиле по личным делам и заметил, как некий злоумышленник набросился на женщину, повалил ее на землю и начал избивать ногами, пытаясь выхватить сумку.

Не раздумывая, оперативник выбежал из машины и спугнул грабителя, который попытался скрыться. Убедившись, что женщина в сознании, полицейский бросился в погоню за злоумышленником и задержал его, после чего позвонил в дежурную часть.

Грабителем оказался 32-летний туляк, ранее неоднократно судимый, употребляющий наркотические вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.