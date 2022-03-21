Тульские лыжники стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Кроме того, медаль завоевал и тульский следж-хоккеист.

С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходили Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Спортсмены соревновались в шести видах спорта, предусмотренных программой XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. Это лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

На Играх выступили представители России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

20 марта спортсмены соревновались в лыжных гонках — спринт. Тульский регион в составе национальной команды представляли спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта».



Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий) финишировали вторыми и стали серебряными призерами Игр. Владимир Удальцов и Руслан Богачев (спортсмен-ведущий) также показали второе время.





19 марта Анна Панферова и Андрей Жуков завоевали серебро в лыжных гонках на дистанции 15 км.

Кроме того, тульский следж-хоккеист Илья Попов в составе команды «Россия-1» стал серебряным призером Игр.