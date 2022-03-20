В России за трудоустройство молодых специалистов работодатели получат субсидии
Субсидия на каждого нанятого сотрудника составит 3 МРОТ, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые трудоустроят молодых специалистов до 30 лет.
Поддержку можно получить при трудоустройстве отдельных категорий граждан:
- выпускники колледжей и вузов без опыта работы,
- молодые люди без среднего профессионального или высшего образования,
- инвалиды,
- дети-сироты,
- родители несовершеннолетних детей.
«Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии:
- обратиться в центр занятости для подбора специалистов с помощью портала «Работа России»;
- направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах».