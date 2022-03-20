В России за трудоустройство молодых специалистов работодатели получат субсидии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые трудоустроят молодых специалистов до 30 лет.

Поддержку можно получить при трудоустройстве отдельных категорий граждан:

«Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии: