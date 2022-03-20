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В России за трудоустройство молодых специалистов работодатели получат субсидии
Изображение StartupStockPhotos с сайта Pixabay.

В России за трудоустройство молодых специалистов работодатели получат субсидии

Субсидия на каждого нанятого сотрудника составит 3 МРОТ, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые трудоустроят молодых специалистов до 30 лет.

Поддержку можно получить при трудоустройстве отдельных категорий граждан:

  • выпускники колледжей и вузов без опыта работы,
  • молодые люди без среднего профессионального или высшего образования,
  • инвалиды,
  • дети-сироты,
  • родители несовершеннолетних детей.

«Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии:

  • обратиться в центр занятости для подбора специалистов с помощью портала «Работа России»;
  • направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах».

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:45 0
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