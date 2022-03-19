В Туле простились с Сергеем Карцевым, погибшим при выполнении боевого задания на территории Украины

Сергею Карцеву, гвардии рядовому 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, было 25 лет.

5 марта 2022 года героически погиб при выполнении боевого задания, во время специальной операции на территории Украины туляк Сергей Карцев, десантник, выпускник физфака ТГПУ, воспитанник и тренер спортшколы «Металлург».

В некрологе сказано: «Сергей был настоящим бойцом и, оказавшись лицом к лицу с опасностью, не смог поступить иначе, выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения. Вечная память герою!

Навсегда в сердцах! Навсегда в команде!»

Myslo выражает соболезнования родным и близким Сергея.

Прощание с Сергеем прошло сегодня во Всехсвятском соборе.