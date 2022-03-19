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В Туле простились с Сергеем Карцевым, погибшим при выполнении боевого задания на территории Украины

В Туле простились с Сергеем Карцевым, погибшим при выполнении боевого задания на территории Украины

Сергею Карцеву, гвардии рядовому 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, было 25 лет.

5 марта 2022 года героически погиб при выполнении боевого задания, во время специальной операции на территории Украины туляк Сергей Карцев, десантник, выпускник физфака ТГПУ, воспитанник и тренер спортшколы «Металлург».
 
В некрологе сказано: «Сергей был настоящим бойцом и, оказавшись лицом к лицу с опасностью, не смог поступить иначе, выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения. Вечная память герою!
Навсегда в сердцах! Навсегда в команде!»
 
 
Myslo выражает соболезнования родным и близким Сергея.
 
Прощание с Сергеем прошло сегодня во Всехсвятском соборе.
 
 
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