Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 человек

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 353 случая заражения коронавирусом. 796 человек выздоровели, 36 были госпитализированы. 9 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 146 727 случаев ковида, 132 862 человека выздоровели, 4999 — умерли.