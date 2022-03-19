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Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 человек
Фото из архива Myslo.

Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 человек

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 353 случая заражения коронавирусом. 796 человек выздоровели, 36 были госпитализированы. 9 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 146 727 случаев ковида, 132 862 человека выздоровели, 4999 — умерли.
 
Всего состоянию на 19 марта 2022 года в России за сутки: госпитализировано 4 564 человека, выписано в связи с выздоровлением 95 558 человек, выявлено 32 958 новых случаев COVID-19, подтверждено 495 летальных исходов.

 

Сюжет: Коронавирус
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