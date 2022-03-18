новости
новости
Регистрация
Миллиметровщика на автобусе наказали за нарушение правил маневрирования

Миллиметровщика на автобусе наказали за нарушение правил маневрирования

Водителю назначили административный штраф.

Очередному герою нашей рубрики «Накажи автохама» пришлось пообщаться с сотрудниками ГИБДД. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, 15 марта водитель автобуса привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). Штраф 500 рублей.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо
Дежурная часть
«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо
вчера, в 16:33, 13 1486 1
«Накажи автохама»: разозлился, что не пустили со встречки, и едва не устроил ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: разозлился, что не пустили со встречки, и едва не устроил ДТП
вчера, в 09:01, 67 2435 3
«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф
Дежурная часть
«Расстрелявший» щебенкой машину обочечник получил штраф
17 марта, в 14:15, 77 2518 8
Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
Дежурная часть
Автохам на КамАЗе получил два штрафа от ГИБДД
17 марта, в 08:20, 14 2043 7
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле простились с Сергеем Карцевым, погибшим при выполнении боевого задания на территории Украины
В Туле простились с Сергеем Карцевым, погибшим при выполнении боевого задания на территории Украины
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 человек
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.