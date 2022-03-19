Фестиваль весны «Мэрцишор-2022» прошел в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В фестивале приняли участие 120 представителей молдавских и гагаузских диаспор из 25 регионов России.

Участников приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«У нашего региона и Республики Молдова большой потенциал для сотрудничества во всех отраслях. Уверена, что наши отношения будут развиваться и дальше», – сказала Татьяна Рыбкина.

На встрече с послом Республики Молдова в РФ Лилианом Дарием министр отметила, что мероприятие послужит укреплению дружеских связей и сотрудничества между российским и молдавским народами.

Участникам фестиваля представили выставку кукол в национальных костюмах. Состоялся концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «ОРИЗОНТ» и других народных исполнителей.