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Фестиваль весны «Мэрцишор-2022» прошел в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Фестиваль весны «Мэрцишор-2022» прошел в Туле

В фестивале приняли участие 120 представителей молдавских и гагаузских диаспор из 25 регионов России.

Участников приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
 
«У нашего региона и Республики Молдова большой потенциал для сотрудничества во всех отраслях. Уверена, что наши отношения будут развиваться и дальше», – сказала Татьяна Рыбкина.
 
 
На встрече с послом Республики Молдова в РФ Лилианом Дарием министр отметила, что мероприятие послужит укреплению дружеских связей и сотрудничества между российским и молдавским народами.
 
 
Участникам фестиваля представили выставку кукол в национальных костюмах. Состоялся концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «ОРИЗОНТ» и других народных исполнителей.
 
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