В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: уголовное дело возвращено в прокуратуру

В Советском районном суде Тулы рассматривается уголовное дело по обвинению директора отдела аттракционов детского игрового комплекса «Лабиринтный комплекс» Вадима Телепенина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Органами предварительного следствия установлено, что он отвечал за техническое состояние и эксплуатацию детского игрового комплекса, расположенного в ЦПКиО им. Белоусова. Аттракцион этот частный, предприниматель арендовал землю в парке.

В июне 2021 года 10-летний мальчик, находясь в помещении «Стеклянного лабиринта», вытянутыми руками столкнулся с одной из стеклянных панелей, которая разрушилась. Осколками стекла ребёнку перерубило кисть правой руки.