новости
новости
Регистрация
В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: уголовное дело возвращено в прокуратуру

В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: уголовное дело возвращено в прокуратуру

Обвинительное заключение составлено с нарушением.

В Советском районном суде Тулы рассматривается уголовное дело по обвинению директора отдела аттракционов детского игрового комплекса «Лабиринтный комплекс» Вадима Телепенина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Органами предварительного следствия установлено, что он отвечал за техническое состояние и эксплуатацию детского игрового комплекса, расположенного в ЦПКиО им. Белоусова. Аттракцион этот частный, предприниматель арендовал землю в парке.

В июне 2021 года 10-летний мальчик, находясь в помещении «Стеклянного лабиринта», вытянутыми руками столкнулся с одной из стеклянных панелей, которая разрушилась. Осколками стекла ребёнку перерубило кисть правой руки

16 марта 2022 года суд, заслушав в судебном заседании мнение  сторон,  пришел к выводу, что данное уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в связи с тем, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.
 
Постановлением Советского районного суда уголовное дело возвращено прокурору Советского района для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 0
Другие статьи по темам
Прочее
аттракционперерубило кистьуголовное делоСоветский районный судТулаВадим Телепенин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж
В Туле спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж
В Щекино в ДТП c грузовиком и внедорожником пострадала 7-летняя девочка
В Щекино в ДТП c грузовиком и внедорожником пострадала 7-летняя девочка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.