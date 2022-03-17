В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев ковида, 44 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 146 017 случаев ковида, 131 053 пациента вылечились, 4979 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев коронавируса, 44 человека госпитализировано, 1418 вылечились, 8 человек скончались.