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В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев ковида, 44 человека госпитализировано

В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев ковида, 44 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев коронавируса, 44 человека госпитализировано, 1418 вылечились, 8 человек скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 146 017 случаев ковида, 131 053 пациента вылечились, 4979 умерли.

Ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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