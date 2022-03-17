В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев ковида, 44 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 365 случаев коронавируса, 44 человека госпитализировано, 1418 вылечились, 8 человек скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 146 017 случаев ковида, 131 053 пациента вылечились, 4979 умерли.
Ситуация в России следующая:
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