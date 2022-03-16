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«Верну мужа, сниму порчу»: тулячка стала гадалкой в TikTok и на год лишилась свободы

«Верну мужа, сниму порчу»: тулячка стала гадалкой в TikTok и на год лишилась свободы

Женщина представлялась экстрасенсом и обманывала доверчивых людей.

В Ленинском районном суде 37-летняя Оксана Вербицкая признана виновной в мошенничестве. В деле у женщины 3 эпизода.

Судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемая, испытывавшая финансовые проблемы, создала аккаунт в приложении Tik-Tok — для того, чтобы подзаработать. Женщина назвала себя гадалкой с удивительными экстрасенсорными способностями (которыми она, естественно, не располагала) и оставила телефонный номер, по которому к ней могли обращаться желающие, испытывающие жизненные трудности.

3 января 2021 года к «гадалке» обратилась женщина, которая попросила помочь вернуть мужа. Заявив, что для ритуалов ей понадобятся свечи, воск и карты Таро, обвиняемая выманила у потерпевшей 123 301 рубль.

В июне услуги обвиняемой потребовались еще одной женщине, которую бросил муж. У нее «гадалка» выманила 100 900 рублей.

Третьей потерпевшей стала женщина, которая постоянно ссорилась с супругом. Она позвонила обвиняемой в сентябре, и Вербицкая заявила ей, что на мужа наведена порча. За свои услуги «гадалка» попросила 26 400 рублей.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде года колонии-поселения.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:01 +1
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