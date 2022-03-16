На каких улицах Тулы 17 марта отключат электричество
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Галкина, 25, 27, 30
- ул. Революции, 24, 24-а
- ул. Братьев Жабровых, 9, 9-а
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а
- ул. Плеханова, 1-43
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.)
- п. Ново-Скуратово, 1-15, 15-а
- ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292 294, 296, 300, 300-а
- ул. Бабарыкина, 1-а-ж, 1-е
- ул. Писемского, 36-54, 48-а, 45-а
- ул. Тимирязева, 70
- ул. М. Тореза, 11-а
- пр-д Тимирязева, 9, 15
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- ул. Набережная, 1-а, 1-13,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 11, 12,
- ул. М. Горького, 6, 8.
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