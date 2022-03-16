Туляков приглашают на спортивный турнир «Кожаный мяч»

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В областной столице стартует муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу.

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей 10-11, 12-13 и 14-15 лет, непрофессиональных детских футбольных коллективов Тулы, городских школ, имеющих определенную подготовку, прошедших медицинский осмотр и имеющих допуск врача.

Подробнее ознакомиться с регламентом проведения соревнования вы можете в положении. Организационное совещание с представителями команд состоится 23 марта, в 15.00, в пресс-центре Центрального стадиона «Арсенал» (восточная трибуна).