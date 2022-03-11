В России начнет работу горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний
Консультации будут давать специалисты Роспотребнадзора.
12 марта начнет работу горячая линия по защите прав людей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями.
Специалисты Роспотребнадзора предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям.
Горячая линия будет работать бесплатно по телефону
8 (800) 555-49-43. Консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.
Специалисты ведомства работают с обращениями граждан, осуществляют необходимые запросы исполнителям услуг для выяснения объективных обстоятельств по предмету жалобы, бесплатно консультируют по возникшим вопросам, помогают готовить претензии и исковые заявления по особо сложным ситуациям.
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