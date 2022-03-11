В России начнет работу горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний

12 марта начнет работу горячая линия по защите прав людей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями.

Специалисты Роспотребнадзора предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям.

Горячая линия будет работать бесплатно по телефону 8 (800) 555-49-43 . Консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.

Специалисты ведомства работают с обращениями граждан, осуществляют необходимые запросы исполнителям услуг для выяснения объективных обстоятельств по предмету жалобы, бесплатно консультируют по возникшим вопросам, помогают готовить претензии и исковые заявления по особо сложным ситуациям.