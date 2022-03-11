Фото: potatosystem.ru
Компания McCain отказалась от строительства в Тульской области завода по переработке картофеля
Инвестиции в проект должны были составить 12,7 млрд рублей.
Проект по строительству завода по переработке картофеля в Особой Экономической Зоне «Узловая» Тульской области будет полностью закрыт. Об этом со ссылкой на официальное заявление руководства компании «МакКейн Фудс Рус» сообщает сайт журнала «Картофельная система».
В числе причин отказа от проекта стали неопределенность с поставкой оборудования, рост затрат на строительные материалы и сложности с приглашением иностранных специалистов на площадку.
«В совокупности проблемы, связанные с проблемами цепочки поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов, сделали продолжение строительства невозможным. Мы сожалеем о закрытии проекта и обязуемся выполнить все обязательства по заключенным договорам», — отметило руководство «МакКейн Фудс Рус».
Напомним, инвестиционное соглашение было подписано 29 декабря 2020 года. Планировалось, что завод будет перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и выпускать более 100 тысяч тонн готовой продукции в год.
Озвучивалось, что инвестиции в проект должны были составить 12,7 млрд рублей.
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