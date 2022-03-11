новости
новости
Регистрация
Компания McCain отказалась от строительства в Тульской области завода по переработке картофеля
Фото: potatosystem.ru

Компания McCain отказалась от строительства в Тульской области завода по переработке картофеля

Инвестиции в проект должны были составить 12,7 млрд рублей.

Проект по строительству завода по переработке картофеля в Особой Экономической Зоне «Узловая» Тульской области будет полностью закрыт. Об этом со ссылкой на официальное заявление руководства компании «МакКейн Фудс Рус» сообщает сайт журнала «Картофельная система».
 
В числе причин отказа от проекта стали неопределенность с поставкой оборудования, рост затрат на строительные материалы и сложности с приглашением иностранных специалистов на площадку.
 
«В совокупности проблемы, связанные с проблемами цепочки поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов, сделали продолжение строительства невозможным. Мы сожалеем о закрытии проекта и обязуемся выполнить все обязательства по заключенным договорам», — отметило руководство «МакКейн Фудс Рус».
 
Напомним, инвестиционное соглашение было подписано 29 декабря 2020 года. Планировалось, что завод будет перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и выпускать более 100 тысяч тонн готовой продукции в год.
 
Озвучивалось, что инвестиции в проект должны были составить 12,7 млрд рублей.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +6
Другие статьи по темам
Событие
санкции
Место
ТулаУзловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России начнет работу горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний
В России начнет работу горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний
Пять тульских спортсменов отправятся на альтернативные Паралимпийские игры
Пять тульских спортсменов отправятся на альтернативные Паралимпийские игры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.