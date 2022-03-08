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Погода в Туле 9 марта: облачно с прояснениями и до -7 градусов

Погода в Туле 9 марта: облачно с прояснениями и до -7 градусов

Днем местами ожидается небольшой снег.

По данным регионального МЧС, в среду 9 марта на территории Тульской области будет облачная с прояснениями погода.
 
Днем местами небольшой снег (по информации сайта Гидрометцентра России — 0,8 мм), на дорогах местами гололедица.
 
 
Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха днем −7…−5 °С. Атмосферное давление — 750−755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:41 +4
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