Погода в Туле 9 марта: облачно с прояснениями и до -7 градусов

По данным регионального МЧС, в среду 9 марта на территории Тульской области будет облачная с прояснениями погода.

Днем местами небольшой снег (по информации сайта Гидрометцентра России — 0,8 мм), на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха днем −7…−5 °С. Атмосферное давление — 750−755 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.