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Статистика за неделю: 3 932 новых случаев ковида, 59 человек умерли

Статистика за неделю: 3 932 новых случаев ковида, 59 человек умерли

Данные оперативного штаба по коронавирусу на 7 марта.

По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 марта 16 917 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 117 274 человека.

За минувшую неделю зарегистрировано 3 932 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 142 228 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 43 до 98 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 912 человек.

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