Статистика за неделю: 3 932 новых случаев ковида, 59 человек умерли

По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 марта 16 917 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 117 274 человека.



За минувшую неделю зарегистрировано 3 932 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 142 228 случаев заболевания.



За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 43 до 98 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 912 человек.