Приостановят ли в Тульской области выплаты по материнскому капиталу?

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Нет, выплаты по материнскому капиталу сохраняются. Как и прежде, они будут назначаться без заявления — просто по факту регистрации рождения ребенка.

Средства материнского капитала по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.

Минтруд продолжает работать над тем, чтобы распоряжаться средствами материнского капитала стало проще. Об этом сообщает сайт объясняем.рф. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который позволит направлять материнский капитал на образование ребенка без личного обращения в Пенсионный фонд — онлайн.