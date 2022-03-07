«Душа моя — Россия»: в Туле работает выставка картин Николая Буртова

Индивидуальная манера художника, несомненно, связана с традициями русской пейзажной школы: творчеством Алексея Саврасова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря. Такова его «песня о природе красоты», современная и нужная нам сегодня. Его картины тихие о спокойной жизни человека, но очень яркие. В них много света, тепла и любви.

Выставка работ Николая Владимировича Буртова работает в Тульском музее изобразительных искусств до 3 апреля. 6+