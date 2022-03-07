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За сутки туляки перечислили мошенникам более 200 тысяч рублей

За сутки туляки перечислили мошенникам более 200 тысяч рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются деньги.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки, 6 марта, у восьми жителей региона мошенники похитили 229 тысяч 624 рубля.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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