В Тульской области за сутки подтвердились 733 случая ковида, 75 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 733 случая коронавируса, 75 человек госпитализированы, 2383 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 140 423 случая ковида, 110 359 пациентов вылечились, 4885 умерли.
Ситуация в России такова:
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