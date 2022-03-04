В Тульской области за сутки подтвердились 733 случая ковида, 75 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 733 случая коронавируса, 75 человек госпитализированы, 2383 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 140 423 случая ковида, 110 359 пациентов вылечились, 4885 умерли.

Ситуация в России такова: