В Тульской области начали снижать количество выделенных под коронавирус коек

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28 февраля губернатор Алексей Дюмин провел заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в регионе уже третью неделю снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, а вторую неделю — COVID-19. На прошлой неделе зарегистрирован 5921 случай заболеваний коронавирусом, что на 57% ниже уровня предыдущей. Штамм «омикрон» составляет более 80%. Продолжается контроль за соблюдением антиковидных требований. За неделю проверено 77 объектов, нарушения выявлены на семи из них.

Заместитель министра здравоохранения региона Михаил Малишевский доложил, что в среднем госпитализируют 110 человек в неделю. В регионе развернута 1931 койка, из которых занято 1293. В тяжелом состоянии — 10,4% пациентов. Запас лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом имеется на 25 дней, запас СИЗ — на месяц. Доступность контактных центров медучреждений — 99%, контактного центра министерства здравоохранения — 96,2%. Возобновляется плановая работа по диспансеризации.

Глава региона поручил Михаилу Малишевскому постепенно сокращать количество коек, развернутых под ковид, и наращивать темпы оказания плановой медицинской помощи пациентам.