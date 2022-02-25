В Туле выступит группа The Hatters

В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления настоящего лета!



О феномене группы можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива.

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