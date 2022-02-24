Привокзальный округ частично остался без холодной воды

Это связано с аварийно-восстановительными работами.

По информации «Тулагорводоканала», с 17.00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Серебровская, д. 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14,

ул. Болдина, д. 8, 10, 12,

ул. Машинистов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

частный сектор: ул. Серебровская,

ул. Тульская.

Причина – аварийно-восстановительные работы на ул. Серебровской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.