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Привокзальный округ частично остался без холодной воды

Привокзальный округ частично остался без холодной воды

Это связано с аварийно-восстановительными работами.

По информации «Тулагорводоканала», с 17.00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Серебровская, д. 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14,
  • ул. Болдина, д. 8, 10, 12,
  • ул. Машинистов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • частный сектор: ул. Серебровская,
  • ул. Тульская.

Причина – аварийно-восстановительные работы на ул. Серебровской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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