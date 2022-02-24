Алексей Дюмин обсудил с руководителями силовых ведомств обстановку в Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона обсудил с руководителями региональных управлений ФСБ, МВД и МЧС России оперативную обстановку в регионе и другие вопросы, касающиеся безопасности.

На совещании обсуждались вопросы прибытия, регистрации и размещения жителей ДНР и ЛНР, которые самостоятельно прибывают в Тульскую область.

Также на повестке совещания была готовность ответственных лиц к встрече первого железнодорожного состава и дальнейшему расселению жителей ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения.