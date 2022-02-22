

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Защищать Родину — дело чести. Тульская область, как и много веков назад, остается опорой России, ее щитом и арсеналом.

Здесь живут настоящие патриоты, воины, мастера. Своим трудом и ратной службой они укрепляют обороноспособность страны, помогают отстаивать наши национальные интересы. Так было, есть и будет всегда.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы.

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

23 Февраля — это праздник настоящих мужчин, которые живут по законам чести и достоинства, у которых слова не расходятся с делами.

Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия нашего государства.

Слова особой признательности адресованы ветеранам-фронтовикам и участникам боевых действий, которые защищали свободу и независимость Родины.

В этот день поздравления по традиции принимают все мужчины, которые своим созидательным трудом вносят вклад в развитие страны и Тульской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, новых побед и свершений!



Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава муниципального глава администрации

образования город Тула, города Тулы.

Уважаемые туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы примите поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет патриотизм, силу духа, мужество и честь. Он объединяет всех, кто хранит верность Родине, защищает ее независимость с оружием в руках и укрепляет могущество страны повседневным трудом. Каждый, кто вносит вклад в обеспечение единства и стабильности, кто отдает свои силы и знания, энергию и талант на благо процветания Отчизны, является ее защитником.

Для города-героя Тулы эта дата имеет особое значение. Туляки были и остаются надежной опорой Вооруженных Сил России. Героическая оборона тульской земли в годы Великой Отечественной войны золотыми страницами вписана в ратную летопись страны. Наши земляки успешно работают над созданием новых образцов вооружения. Молодые люди несут службу в армии и на флоте.

Выражаем слова благодарности землякам, которые ежедневно подтверждают реальными делами преданность Отечеству. Желаем крепкого здоровья и благополучия, успехов!



Надежда Школкина,

депутат Государственной Думы VIII созыва.

От всего сердца поздравляю Вас, наши дорогие мужчины,

с Днём защитника Отечества!

Помню, как в ранние годы мы рассуждали с друзьями — поздравлять нужно только военных или вообще всех мужчин? Жизнь показала, что мужские поступки можно совершать ежедневно: помогать людям, честно и усердно трудиться, быть надежным и верным другом, держать слово и при необходимости удар, постоять за свою семью и близких, да и просто искренне и красиво любить.

Последние годы жизни, особенно в условиях пандемии, продемонстрировали, что такое самоотверженность и героизм не на словах, а на деле. Мы видели, как врачи, медсестры и волонтёры не задумываясь бросились на защиту нашей страны и её граждан, буквально борясь и вырывая из лап смерти жизнь каждого человека.

Поэтому в День защитника Отечества я желаю вам, дорогие мужчины, никогда не терять тех качеств, делающих мужчин мужчиной, ведь сильный пол по определению является гарантом опоры и защиты для тех, кто в этом нуждается. Пусть ничто не разрушит мир в нашей стране и будущее наших детей. Пусть военные самолеты поднимаются в небо лишь для учений и парадов, а про автоматы слышат только перед сессией в институте.

Ну и конечно, здоровья вам и вашим близким!



Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы Ф. С. РФ.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий. Наши земляки не раз рисковали своей жизнью и за пределами страны, участвуя в боевых действиях в горячих точках.

Сегодня российские военнослужащие с честью несут звание защитников Отечества, продолжая традиции своих отцов и дедов.

Сплоченность, единство и готовность отдать жизнь за Родину позволяют нам противостоять любой внешней угрозе, гарантировать целостность и безопасность России.

Пусть сегодня каждый житель нашей страны ощутит радость мирной жизни. Крепкого здоровья и благополучия вашим родным и близким!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник — один из самых почитаемых в народе, потому как нет более благородного дела, чем беречь и защищать мирную жизнь своей страны, брать на себя высокую ответственность за ее будущее.

В этот день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, участников локальных военных действий, военнослужащих Российской Армии. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества.

Мы поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным мирным трудом, знаниями и энергией вносят вклад в процветание России, сохраняют мир и покой в своих семьях, являются надежной опорой для родных и близких.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, успехов в службе и труде во имя укрепления могущества Отечества.



Дмитрий Федотов,

депутат Тульской городской Думы.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества —

праздником мужества и благородства!

Защита своей Родины, своего дома для каждого из нас — дело чести. Именно поэтому День защитника Отечества стал всенародным праздником, днём всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей.

Любой россиянин, несёт ли он службу на боевом посту или занимается мирным делом, — прежде всего Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение силы и славы нашей страны.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности всем воинам, на протяжении веков оберегавшим нашу Родину. Мы говорим особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим родную землю от фашистских оккупантов. Это праздник и тех, кто сегодня стоит на страже единства и суверенности России, продолжает славные традиции предков.

От всей души желаю вам успехов, счастья, благополучия, мира и добра! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы.

Крепкого здоровья вам, душевного тепла и праздничного настроения!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Дорогие друзья!

Есть праздники, значение которых для россиян невозможно переоценить. Именно таким всенародным днем является для каждого из нас 23 Февраля — День защитника Отечества.

Это праздник всех мужчин России, которые никогда не забывают о своем высоком предназначении воина, труженика, защитника Родины и своей семьи. Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются главными ценностями российского народа. В нашем обществе глубоко чтят и помнят подвиги героев, отстоявших свободу и независимость родной страны. И с огромным уважением относятся к тем, кто в наши дни защищает национальные интересы страны, охраняет мир и покой российских граждан. В их руках — новейшие боевые системы, гарантирующие нашим Вооруженным силам и Военно-морскому флоту несокрушимую мощь. В этом есть и наша заслуга.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов в служении Родине!



Илья Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Дорогие туляки!

Уважаемые ветераны и военнослужащие!

От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником — Днем защитника Отечества. Этот день — один из самых важных для туляков, ведь наши оборонные предприятия более 300 лет стоят на страже мира и спокойствия России. Для нас этот праздник давно стал настоящим символом мужества, мощи русского оружия, любви к Родине, верности воинскому долгу.

В этот день мы поздравляем и благодарим ветеранов войны и тружеников тыла, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Их жизнь — пример мужества, героизма и самоотверженного служения.

23 Февраля — это праздник всех тех, кто верно и преданно служит Родине и готов в любую минуту встать на защиту ее интересов. В этот день мы чувствуем сильных духом, мужественных людей, благодаря которым сохраняется мир на нашей родной земле.

Искренне желаю всем защитникам Отечества дальнейших успехов в их нелегкой службе на благо России. А всем тулякам — счастья, здоровья и мирного неба над головой!



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля мы чествуем тех, кто достойно и верно служит России, следуя великому примеру предков. В Тульской области к этому празднику — особое отношение! Наш край овеян славой ратных побед — от Куликовской битвы до легендарной обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. С большим уважением мы относимся к ветеранам Вооруженных Сил, участникам боевых действий, рисковавшим жизнью в «горячих точках». Мы гордимся боевыми подвигами современного поколения воинов, стойко защищающих рубежи и интересы Отечества.

Трудно переоценить ту помощь, которую военнослужащие оказывают жителям края при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе — коронавирусом. Военные медики стали нам надежной опорой в этой работе. Нашей молодежи есть с кого брать пример патриотизма и безграничной любви к Отечеству! Готовность каждого встать на защиту Отчизны, родного дома, семьи остается основой безопасности государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо России! Пусть вера, надежда и любовь всегда будут с вами!



Игорь Кабанов,

генеральный директор ГК «Браер».

Уважаемые туляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 Февраля — это праздник настоящих мужчин, истинных патриотов, для которых любовь к Родине и верность воинскому долгу — святые понятия.

Служение Отчизне, защита мира и покоя граждан — все это объединяет людей самых разных поколений: тех, кто выдержал суровые испытания на дорогах войны, и тех, кто сегодня стоит на страже интересов России.

В этот день особые слова искренней благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также солдатам и офицерам, которые участвовали в локальных войнах и прошли горячие точки.

По традиции 23 Февраля принимают поздравления не только военные, но и все мужчины, которые тоже являются защитниками в самом подлинном смысле этого слова.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области,

генерал-майор полиции.

От имени личного состава органов внутренних дел региона поздравляю с праздником всех защитников Отечества!

День 23 Февраля — праздник доблести, чести и мужества нашего народа, праздник тех, кто готов вступить в бой за свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищает дом, семью, близких. Поздравляю всех тех, кто предан Отчизне. Особые слова благодарности в адрес наших ветеранов, которые честно и самоотверженно защищали людей в самое сложное военное время.



Александр Грицаенко,

прокурор Тульской области, старший советник юстиции.

Уважаемые туляки, коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днём воинской славы России —

Днем защитника Отечества!

Это праздник мужественных, сильных людей, истинных патриотов своей страны, тех, кто несет боевую вахту сегодня, кто делами своими укрепляет могущество и авторитет государства.

В этот памятный день от всей души желаю всем защитникам Отечества доброго здоровья и благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!