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Тест для женщин: Понимаете ли вы мужчин?
Фото pixabay.com

Тест для женщин: Понимаете ли вы мужчин?

К 23 февраля Myslo приготовил тест на знание чисто мужских терминов и штук.

Этот тест предназначен для женщин. Рецепт победы прост: горсть мужских терминов, пару ложек таинственных инструментов и брутальных «штук», и всё! Вам подвластны мужские секреты!

Поехали!

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Еще один сексистский, но веселый тест (только для мужчин) — тут.

 

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