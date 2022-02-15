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Тест для женщин: Понимаете ли вы мужчин?
К 23 февраля Myslo приготовил тест на знание чисто мужских терминов и штук.
Этот тест предназначен для женщин. Рецепт победы прост: горсть мужских терминов, пару ложек таинственных инструментов и брутальных «штук», и всё! Вам подвластны мужские секреты!
Поехали!
Еще один сексистский, но веселый тест (только для мужчин) — тут.
14 февраля, в 10:08, 39 2804 7
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