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ФОК в Куркино построят к концу года
Фото из архива пресс-службы правительства Тульской области

ФОК в Куркино построят к концу года

Здание возведут на улице Ленина, недалеко от дома № 30.

К концу осени в поселке Куркино Тульской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info.
 
В комплексе спортсмены будут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и настольным теннисом. Здесь также будут проходить спортивные мероприятия, трибуны запроектированы на 88 зрительских мест.
 
Администрация муниципального образования выберет подрядчика для возведения здания по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 4 марта, с подрядной организацией заключат контракт на 162 млн рублей. Работы начнутся после заключения договора и завершатся не позднее конца ноября этого года.
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сегодня, в 16:15 0
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