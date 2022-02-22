Народный фронт и «Российский Красный Крест» организуют пункт сбора помощи переселенцам из ЛНР и ДНР

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 84, помещение Тульского отделения «Российский Красный Крест». Телефоны для справок: 8 (4872) 50-51-36 , 56−49−55.

Если объем предоставляемой помощи большой, организаторы просят благотворителей предварительно позвонить, для своевременной подготовки места размещения.

В пункте сбора принимаются:

Сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей о 0 до 3 лет), детское питание (смеси, каши, пюре, соки), пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки), товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки), товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки), средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки). Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14), детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания — длительного хранения, с действительным сроком годности.