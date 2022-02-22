новости
новости
Регистрация
Народный фронт и «Российский Красный Крест» организуют пункт сбора помощи переселенцам из ЛНР и ДНР

Народный фронт и «Российский Красный Крест» организуют пункт сбора помощи переселенцам из ЛНР и ДНР

Расскажем, где находится пункт и что принимают.

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 84, помещение Тульского отделения «Российский Красный Крест». Телефоны для справок: 8 (4872) 50-51-36, 56−49−55.
 
Если объем предоставляемой помощи большой, организаторы просят благотворителей предварительно позвонить, для своевременной подготовки места размещения.
 
В пункте сбора принимаются:
Сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей о 0 до 3 лет), детское питание (смеси, каши, пюре, соки), пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки), товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки), товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки), средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки). Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14), детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).
 
Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания — длительного хранения, с действительным сроком годности.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:57 −15
Другие статьи по темам
Событие
гуманитарная помощь
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ФОК в Куркино построят к концу года
ФОК в Куркино построят к концу года
Стало известно, где в Тульской области разместят беженцев из ДНР и ЛНР: список адресов
Стало известно, где в Тульской области разместят беженцев из ДНР и ЛНР: список адресов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.